إعصار دوريان يتحول إلى الفئة الثالثة ويتجه نحو ولاية فلوريدا
لوس أنجليس - (د ب أ):
قال المركز الوطني للأعاصير اليوم الجمعة، إن الإعصار دوريان أصبح الآن إعصارا من الفئة الثالثة ، حيث وصلت سرعة الرياح المصاحبة له إلى 180 كيلومترا في الساعة.
وفي تحديثه لأخبار الإعصار قال المركز :"إن إعصار دوريان يشكل تهديدا كبيرا لفلوريدا وشمال غرب جزر البهاما".
وأضاف مركز الأعاصير :"أن قلب الإعصار دوريان سيتحرك فوق المحيط الأطلسي شمال وجنوب شرق ووسط جزر البهاما اليوم وغدا ، وسيكون بالقرب من شمال غرب جزر البهاما يوم الأحد ، وسيكون بالقرب من شبه جزيرة فلوريدا مساء الاثنين".
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