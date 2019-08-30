إعصار دوريان يتحول إلى الفئة الثالثة ويتجه نحو ولاية فلوريدا

لوس أنجليس - (د ب أ):

قال المركز الوطني للأعاصير اليوم الجمعة، إن الإعصار دوريان أصبح الآن إعصارا من الفئة الثالثة ، حيث وصلت سرعة الرياح المصاحبة له إلى 180 كيلومترا في الساعة.

وفي تحديثه لأخبار الإعصار قال المركز :"إن إعصار دوريان يشكل تهديدا كبيرا لفلوريدا وشمال غرب جزر البهاما".

وأضاف مركز الأعاصير :"أن قلب الإعصار دوريان سيتحرك فوق المحيط الأطلسي شمال وجنوب شرق ووسط جزر البهاما اليوم وغدا ، وسيكون بالقرب من شمال غرب جزر البهاما يوم الأحد ، وسيكون بالقرب من شبه جزيرة فلوريدا مساء الاثنين".