  • عاجل:الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مؤتمر الشباب تنسيق الجامعات الحج 2019 عيد الأضحى الطقس أسعار الذهب فاروق الفيشاوي منتخب شباب اليد أزمة مضيق هرمز

    باكستان تقدم مذكرة احتجاج ضد "انتهاكات" الهند على الحدود بين الدولتين

    10:32 م السبت 03 أغسطس 2019
    باكستان تقدم مذكرة احتجاج ضد "انتهاكات" الهند على الحدود بين الدولتين

    علم باكستان

    إسلام أباد - (أ ش أ):

    قدمت حكومة باكستان مذكرة احتجاج إلى الأعضاء الخمس الدائمين بمجلس الأمن الدولي بشأن الانتهاكات التي ترتكبها الهند على الحدود بين الدولتين.

    وذكرت قناة (جيو) الباكستانية - في نشرتها باللغة الانجليزية اليوم السبت، أن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشى أكد - في المذكرة - أن "الهند فقدت السيطرة على الأوضاع في كشمير (المحتلة)، وتسعى إلى تحويل الأنظار عن القضية إلى موقف معقد محل نزاع وجدال".

    من جانبها، أشارت مندوبة باكستان لدى الأمم المتحدة مليحة لودهي إلى أن مذكرة بلادها تم توزيعها على ممثلي الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن، وأن وزير الخارجية الباكستاني أعرب عن شعوره بالقلق إزاء ما يتردد من تقارير تفيد بأن /نيودلهى/ تستعد في الوقت الراهن لتغيير الوضع القائم في جامو وكشمير (المحتلة).

    تأتي هذه التطورات في أعقاب اتهام باكستان - في وقت سابق اليوم - للهند باستخدام قنابل عنقودية محظورة ضد المدنيين على طول خط المراقبة بإقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

    هذا المحتوى من

    باكستان الهند إسلام أباد شاه محمود قريشى

    الخبر التالى:

    شرطة تكساس تعلن انتهاء حادثة إطلاق النار و"أن الوضع غير آمن"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان