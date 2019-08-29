إعلان حالة التأهب في جميع الموانئ بولاية هندية بسبب تهديدات بشن هجوم

نيودلهي- (د ب أ):

تم وضع جميع الموانئ في ولاية جوجارات في الهند في حالة تأهب قصوى بناء على تقارير استخباراتية تفيد بأن قوات الكوماندوز، التي تم تدريبها على أيدي عسكريين باكستانيين ،تخطط لآحداث اضطرابات طائفية أو شن هجوم.

وتم تشديد الإجراءات الأمنية في الولاية الواقعة في غرب الهند والمتاخمة لباكستان، بعد تحذير من خفر السواحل ووكالات الاستخبارات الهندية، حسبما صرح مسؤولو الموانئ في جوجارات لشبكة تليفزيون نيودلهي .

وأشارت تقارير استخباراتية إلى أن "قوات الكوماندوز التي دربتها باكستان دخلت خليج كوتش عبر منطقة جدول هارامي نالا، ويعتقد أنهم تدربوا على شن هجمات تحت الماء"، وفقا لمذكرة أمنية من شركة آداني بورتس لإدارة الموانئ.

وذكرت شبكة تليفزيون نيودلهي أن قوات الكوماندوز قد تكون من القوات المسلحة الباكستانية أو من جماعات مسلحة تقول نيودلهي إنها مدربة على يد القوات الباكستانية لتنفيذ هجمات في الهند.

وأدت خطوة نيودلهي في وقت سابق من هذا الشهر لإنهاء الوضع القانوني الخاص للشطر الهندي من كشمير إلى تصاعد التوتر بين الهند وباكستان، اللتين خاضتا في السابق حربين بسبب الإقليم الواقع بمنطقة الهيمالايا.

وتسيطر كل من باكستان والهند على أجزاء من كشمير، لكن كل منهما تقول إنها صاحبة السيادة على الإقليم بأكمله منذ حصولهما على استقلالهما عن بريطانيا عام 1947 .