تركيا بصدد تسيير 4 رحلات طيران أسبوعيا من اسطنبول إلى الأقصر المصرية

الأقصر(مصر) - (د ب أ):

تعتزم الخطوط الجوية التركية بدءا من 23 سبتمبر المقبل تسيير 4 رحلات طيران أسبوعيا، من مدينة اسطنبول لمدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر.

وقال ثروت عجمي، الوكيل المصري للخطوط الجوية التركية بمدينة الأقصر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن فريقا من الخطوط الجوية التركية انتهى من إتمام جميع الإجراءات الخاصة ببدء تسيير الرحلات الجديدة إلى الأقصر، وإن احتفالا سيقام بتلك المناسبة بحضور ممثلين لقطاع السياحة في الأقصر التي تضم بين جنباتها مئات المقابر وعشرات المعابد الفرعونية.

ورأى عجمي، الذى يرأس مجلس غرفة وكالات وشركات السفر والسياحة في الأقصر، أن الرحلات الأربع الجديدة من اسطنبول للأقصر أسبوعيا، "ستسهم في تحقيق مزيد من الانتعاش السياحي في الأقصر، وإعطاء دفعة قوية لقطاع السياحة الثقافية في الأقصر وأسوان بجنوب مصر".