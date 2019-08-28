بيان: جيش لبنان يطلق النار على 3 مُسيّرات إسرائيلية انتهكت الأجواء (فيديو)

القاهرة – مصراوي:

كشف الجيش اللبناني في بيان، الأربعاء، عن تفاصيل إطلاق النار على طائرة استطلاع إسرائيلية.

وأعلنت قيادة الجيش بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، أن طائرة استطلاع مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي خرقت الأجواء اللبنانية عند الساعة 19,35 وحلّقت فوق أحد مراكز الجيش في منطقة العديسة.

وأضاف البيان أن الجيش تصدّى لها وأطلق النيران باتجاهها ما اضطرّها للعودة.

كما قامت طائرة استطلاع ثانية بالتحليق فوق منطقة كفركلا لبعض الوقت وما لبثت أن غادرت الأجواء اللبنانية باتجاه الأراضي المحتلّة.

كذلك، حلقت طائرة ثالثة فوق المركز نفسه وأطلق الجيش اللبناني النار مجددا في اتجاهها فعادت أدراجها.

يذكر أنه تم إسقاط طائرتين مسيرتين إسرائيليتين في الأجواء اللبنانية يوم السبت، وقال نصر الله في خطاب في اليوم التالي للهجوم أن طائرة مسيرة انتحارية كانت تنفذ عملية في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأضاف أن "الطائرة المسيرة التي دخلت سماء الضاحية فجراً هي طائرة استطلاع وحلقت على ارتفاع منخفض لإعطاء صورة دقيقة للهدف"، وأضاف "نحن لم نسقط الطائرة ولكن بعض الشبان رشقوها بالحجارة قبل أن تقع".

ودان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري والرئيس ميشيل عون الاعتداء الإسرائيلي، وأصدرت وزارة الخارجية بيانا طلبت خلاله من المندوبة اللبنانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك التقدم بشكوى فورية إلى مجلس الأمن الدولي، لإدانة هذا "الخرق الخطير للسيادة اللبنانية".