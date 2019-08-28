صحيفة سودانية: تأجيل إعلان تشكيل الحكومة الانتقالية لمزيد من التشاور

وكالات:

ذكرت صحيفة الانتباهة السودانية، أنه سيتم تأجيل الإعلان عن تشكيل الحكومة الانتقالية لمزيد من التشاور واستيفاء الخطوات القانونية الواردة في الوثيقة.

ونقلت الصحيفة السودانية عن "مصادر رفيعة"، قولها إن قوى الحرية والتغيير تجاوزت في عدة أمور، خاصة بعد تسليم ترشيحات الوزراء إلى رئيس الوزراء مباشرة قبل عرضها والتشاور مع المكون العسكري في مجلس السيادة، وهو ما يخالف نصوص الوثيقة الدستورية.

وأوضح المكون العسكري في المجلس السيادي، أنه سيدأب على دراسة قائمة الترشيحات لدراستها وتسليمها للحرية والتغيير، ومن ثم تسليم القائمة النهائية لرئيس الوزراء متفق عليها من جميع الأطراف.

وتوقعت المصادر أن تأخذ هذه الاجراءات بعض الوقت لإستيفاء الاجراءات والشروط بما في ذلك تقديم رئيس الوزراء لقائمته النهائية لمجلس السيادة لاعتمادها حسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية ثم إعلان تشكيل الحكومة.

ورجحت المصادر ألا يكون للمكون العسكري في مجلس السيادة تحفظات قوية على الأسماء التي تم ترشيحها، خاصة بعد إخضاعها للفحص من جهات الاختصاص.