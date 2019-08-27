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    خالد بن سلمان يزور الولايات المتحدة الأمريكية

    11:03 م الثلاثاء 27 أغسطس 2019
    خالد بن سلمان يزور الولايات المتحدة الأمريكية

    الأمير خالد بن سلمان

    القاهرة – مصراوي:

    قالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، وصل اليوم الثلاثاء إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية.

    وأضافت الوكالة أن "بن سلمان" سوف يلتقي خلال الزيارة عدداً من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تدعم أمن واستقرار المنطقة .

    كان في استقبال نائب وزير الدفاع الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

    وشغل خالد بن سلمان منصب سفير المملكة في الولايات المتحدة حتى اندلاع أزمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي في تركيا، وتم إنهاء عمله في واشنطن فبراير من العام الجاري، لتحل محله الأميرة ريما بنت بندر.

    خالد بن سلمان الولايات المتحدة الأمريكية السعودية

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