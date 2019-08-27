رويترز: حزب الله يجهز لضربة ضد إسرئيل لا تؤدي إلى حرب

القاهرة – مصراوي:

نقلت وكالة رويترز، الثلاثاء، عن مصادر مقربة من حزب الله اللبناني أن الأخير يجهز لضربة "مدروسة" ضد دولة الاحتلال، وذلك بعد الاعتداء الإسرائيلي بطائرتين مسيرتين في بيروت.

وقال أحد المصدرين للوكالة إن الترتيب الآن يتم لرد فعل "مدروس بحيث لا يؤدي ذلك إلى حرب لا يريدها حزب الله ولا إسرائيل".

وتابع أن "التوجه الآن لضربة مدروسة. ولكن كيف تتدحرج الأمور هذا موضوع ثان، فالحروب لا تكون دائما نتيجة قرارات منطقية".

من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح اليوم إن على الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، أن يتحلى بالهدوء، وذلك بعد خطاب الأخير أول أمس والذي توعد فيه بإسقاط كل الطائرات المسيرة الإسرائيلية في سماء لبنان.

وعبر حسابه على موقع فيسبوك قال نتنياهو: "سمعت تصريحات نصر الله. أنصح نصر الله بأن يهدأ. إنه يعلم جيدا أن دولة إسرائيل تعرف الدفاع عن نفسها جيدا وأنها ترد على أعدائها".

وأضاف :"أود أن أقول له، وللدولة اللبنانية التي تؤوي هذا التنظيم الذي يطمح إلى تدميرنا، وأقول ذلك أيضا لقاسم سليماني (قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني): احذروا في كلامكم، واحذروا أكثر في أفعالكم".

وكان نصر الله قال إن قوات الاحتلال الإسرائيلي يجب أن تقف على الحدود بين لبنان ودولة الاحتلال "على قدم ونصف"، في إشارة إلى رد الحزب على الاعتداء الإسرائيلي، والقصف في البقاع الذي تسبب في مقتل عنصرين من حزب الله.