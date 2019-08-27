بولندا تضع أول ميزانية متوازنة منذ استعادة الديمقراطية

وارسو- (د ب أ):

قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي اليوم الثلاثاء إن بلاده تعتزم تطبيق ميزانية متوازنة لأول مرة منذ إلغاء الحكم الشيوعي في عام 1989 .

وتمت الموافقة على مشروع ميزانية عام 2020 من جانب الحكومة خلال جلسة اليوم الثلاثاء. وينتقل مشروع الميزانية الآن إلى البرلمان.

وقال مورافيسكي إن الميزانية المتوازنة لن تؤثر على برامج الإنفاق في البلاد إذا قرر البولنديون منح الحزب الحاكم تفويضا للحكم لفترة ولاية ثانية.

وسوف تجري بولندا انتخابات عامة في 13 أكتوبر. ويتقدم حزب القانون والعدالة الحاكم بوضوح في استطلاعات الرأي.

ووصل الحزب إلى السلطة في عام 2015 بناء على أجندة شملت مبادرات تحولات اجتماعية مهمة، وأبرزها برنامج إعانة من أجل الأطفال .

ويُظهر مشروع ميزانية عام 2020 إيرادات قدرها 5ر429 مليار زلوتي (3ر109 مليار دولار) ومبلغ مماثل لنفقات الميزانية. وهذا يعني زيادة في الإيرادات بمقدار 8ر41 مليار زلوتي وزيادة في الإنفاق قدرها 3ر13 مليار زلوتي فقط مقارنة بخطة ميزانية 2019 .

وقالت الحكومة في بياناتها الصحفية إن العائدات الإضافية سوف تأتي في المقام الأول من زيادة الكفاءة في تحصيل ضريبة القيمة المضافة وضريبة دخل الشركات من الشركات الكبيرة.