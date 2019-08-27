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    موسكو تعرب عن قلقها إزاء الخطط الأمريكية لنشر الصواريخ بآسيا والمحيط الهادئ

    03:11 م الثلاثاء 27 أغسطس 2019
    موسكو تعرب عن قلقها إزاء الخطط الأمريكية لنشر الصواريخ بآسيا والمحيط الهادئ

    نيكولاي باتروشيف

    موسكو – (أ ش أ):

    أعرب سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف اليوم الثلاثاء عن قلقه إزاء الخطط الأمريكية لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

    وذكر المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن باتروشيف ناقش الوضع في منطقة أسيا والمحيط الهادئ مع وزير الدفاع الماليزي محمد سابو، والمدير العام لمجلس الأمن الوطني، إينكو حمزة توان مات، وممثلي عدد من الوزارات والدوائر الماليزية.

    وكانت وزارة الخارجية الروسية قد ذكرت - في وسابق - أن خطط الولايات المتحدة الأمريكية لنشر صواريخ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يعد تهديدا للأمن الدولي.

    يشار إلى أن الولايات المتحدة انسحبت من معاهدة حظر الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى الموقعة مع موسكو؛ متذرعة بانتهاك روسيا للمعاهدة، غير أن روسيا تنفي هذه الاتهامات وترى أن واشنطن هي التي انتهكت المعاهدة.

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    نيكولاي باتروشيف موسكو صواريخ آسيا المحيط الهادئ

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