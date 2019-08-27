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واشنطن: سنواصل الضغط على السودان مع دراسة رفع العقوبات

05:35 ص الثلاثاء 27 أغسطس 2019
واشنطن: سنواصل الضغط على السودان مع دراسة رفع العقوبات

وزارة الخارجية الامريكية

القاهرة- (مصراوي):

قال مسؤول أمريكي كبير إن الولايات المتحدة ستختبر التزام الحكومة السودانية الانتقالية الجديدة، بحقوق الإنسان وحرية التعبير وتسهيل دخول المهام الإنسانية، قبل موافقتها على رفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وذكر المسؤول بوزارة الخارجية في تصريح للصحفيين مشترطًا عدم نشر اسمه، أنه بينما سيكون رئيس الوزراء السوداني الجديد عبدالله حمدوك نقطة الاتصال الرئيسية، إلا أنه أوضح أنه سيتعين أيضًا على الدبلوماسيين الأمريكيين التعامل مع الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي" النائب السابق لرئيس المجلس العسكري الذي يقود قوات الدعم السريع.

وأضاف المسؤول: "قال رئيس الوزراء حمدوك كل الأمور الصائبة لذلك نحن نتطلع إلى التعامل معه. أظهرت هذه الحكومة الجديدة الالتزام حتى الآن. وسنواصل اختبار هذا الالتزام".

وأدى الخبير الاقتصادي حمدوك اليمين رئيسًا لحكومة انتقالية متعهدًا بتحقيق استقرار السودان وحل أزمته الاقتصادية.​

وزارة الخارجية الأمريكية واشنطن السودان الحكومة السودانية

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