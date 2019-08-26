سماع دوي انفجارات داخل مزارع شبعا اللبنانية

القاهرة – مصراوي:

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بسماع دوي عدة انفجارات داخل مزارع شبعا اللبنانية.

وذكر مراسل فضائية "العربية"، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تطلق قنابل مضيئة في منطقة مزارع شبعا.

وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم الاثنين، أبلغ سفراء وممثلي مجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، أن لبنان سيتقدم بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي بخصوص خرق دولة الاحتلال الإسرائيلي القرار 1701، واستهدافها منطقة مدنية مأهولة في لبنان.