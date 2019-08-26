  • عاجل:برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الدور الثاني لطلاب الدبلومات الفنية

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة ريهام سعيد أسعار الذهب تنسيق الجامعات غابات الأمازون الطقس

    سماع دوي انفجارات داخل مزارع شبعا اللبنانية

    09:00 م الإثنين 26 أغسطس 2019
    سماع دوي انفجارات داخل مزارع شبعا اللبنانية

    مزارع شبعا اللبنانية

    القاهرة – مصراوي:

    أفادت وسائل إعلام لبنانية، بسماع دوي عدة انفجارات داخل مزارع شبعا اللبنانية.

    وذكر مراسل فضائية "العربية"، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تطلق قنابل مضيئة في منطقة مزارع شبعا.

    وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم الاثنين، أبلغ سفراء وممثلي مجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، أن لبنان سيتقدم بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي بخصوص خرق دولة الاحتلال الإسرائيلي القرار 1701، واستهدافها منطقة مدنية مأهولة في لبنان.

    مزارع شبعا اللبنانية انفجار الاحتلال الإسرائيلي

    الخبر التالى:

    سقوط طائرة عسكرية إسبانية في البحر المتوسط (فيديو)
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان