  • عاجل:الصحة تقرر شطب "العزبي ورشدي" من سجلات الصيادلة نهائيًا

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة ريهام سعيد أسعار الذهب تنسيق الجامعات غابات الأمازون الطقس

    ترامب: أتطلع إلى اتفاق تجارة "عادل" مع الاتحاد الأوروبي

    01:30 م الإثنين 26 أغسطس 2019
    ترامب: أتطلع إلى اتفاق تجارة "عادل" مع الاتحاد الأوروبي

    ترامب

    بياريتز (فرنسا) - (د ب أ):

    أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي.

    وقال ترامب، على هامش قمة مجموعة السبع:"نأمل في التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي"، مشددا على أنه يتطلع إلى "اتفاق عادل" يكون جيدا لجميع الأطراف.

    من جانبها، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي كانت تجلس بجوار ترامب، إنها تأمل في أن تنطلق في أقرب وقت ممكن محادثات من أجل التوصل لاتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

    ترامب الاتحاد الأوروبي اتفاق تجاري قمة السبع

    الخبر التالى:

    ترامب يشيد بـ "أوجه التقدم" التي حققتها قمة مجموعة السبع في الأزمة الإيرانية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان