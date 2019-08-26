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    الصين: نرغب في حل "هادئ" للحرب التجارية مع أمريكا

    12:49 م الإثنين 26 أغسطس 2019
    الصين: نرغب في حل "هادئ" للحرب التجارية مع أمريكا

    الصين

    بكين - (د ب أ):

    صرح اليوم الاثنين، نائب رئيس الوزراء الصيني، ليو هي، الذي يترأس المحادثات التجارية مع واشنطن، بأن بلاده تريد حلا "هادئا" للحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

    ونقلت "كايشين"، وهي مجلة مستقلة متخصصة في الشؤون التجارية، عن ليو قوله لدى افتتاح فعالية تكنولوجية في مدينة تشونجتشينج جنوبي البلاد، إن بكين "مستعدة لحل المشكلات من خلال التشاور والتعاون، بموقف هادئ، وأنها تعارض بحزم تصعيد الحرب التجارية".

    وقال ليو "إن تصعيد الحرب التجارية لا يصب في مصلحة الصين أو الولايات المتحدة أو شعوب العالم".

    وأكد أن الصين ترحب برجال الأعمال من أنحاء العالم، ومن بينها الولايات المتحدة، للاستثمار والعمل في الدولة التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

    وقال ان بكين "ستستمر في تهيئة بيئة استثمارية جيدة، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز تنمية الصناعات الذكية، من خلال سوق مفتوح".

    الصين بكين الحرب التجارية الولايات المتحدة

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