"العربية": غارات إسرائيلية على مواقع بقوسايا في البقاع اللبنانية

بيروت- (د ب أ):

شنت إسرائيل غارات جوية فجر اليوم الاثنين، على مواقع في منطقة قوسايا بمنطقة البقاع اللبنانية، وفقًا لما أوردته قناة العربية الإخبارية.

وأفادت مصادر لقناة العربية بأن الضربات استهدفت مبنى القيادة العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وأعلنت إسرائيل في وقت سابق أنها قصفت أهدافاً في سوريا لإحباط هجوم بطائرات إيرانية مسيرة.

وتعهد حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله اللبناني، بالرد على إسرائيل، وعدمِ السماح بوجود طائرات إسرائيلية مسيرة في سماء بلاده، مشيرًا إلى أن الرد على مقتل عناصرَ للحزب في سوريا جراء الهجمات الإسرائيلية "سيكون على الأراضي اللبنانية".​