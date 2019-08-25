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بريطانيا: سر "حقيبة الدماء" التي تحملها الملكة وورثتها في السفر

10:03 م الأحد 25 أغسطس 2019
بريطانيا: سر "حقيبة الدماء" التي تحملها الملكة وورثتها في السفر

الملكة اليزابيث الثانية

مصراوي – وكالات:

كشفت صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية عن سر الحقيبة التي تحملها الأسرة الملكية خلال رحلات الملكة إليزابيث الثانية.

وقال الخبير في الشئون الملكية، دانكن لاركومب، أن الملكة وورثتها المباشرين يحملون حقيبة سرية خلال السفر، مشيرًا إلى أن محتواها يتم استخدامه في حالة الطوارئ فقط.

وأوضح أن الحقيبة تكون مليئة بدماء أفراد الأسرة الملكية، حيث تكون مخزونات الدماء في بعض البلدان غير موثوق فيها.

ودائما ما يقيم طبيب الأسرة الملكية في مكان بالقرب من الملكة أو ورثة العرش خلال السفر، ويحمل معه حقيبة طبية كبيرة من أجل الحالات الطارئة.

وأضاف لاركومب أن الأميرين تشارلز ووليام، مطالبان بدورهما باتباع القاعدة نفسها عند مغادرتهما البلاد في مهمة رسمية إلى الخارج.

الملكة إليزابيث الثانية بريطانيا دانكن لاركومب الأمير تشارلز الأمير وليام

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