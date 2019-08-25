ميركل وماكرون يعلنان اعتزامهما تعزيز مكافحة الإرهاب في غرب أفريقيا

بياريتز(فرنسا) - (د ب أ)

أعلنت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتزامهما تعزيز مكافحة الإرهاب في غرب أفريقيا.

جاء ذلك على هامش مشاركة ميركل وماكرون في أعمال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في منتجع بياريتز بفرنسا اليوم الأحد.

من جانبه، قال ماكرون:" تحدينا في منطقة الساحل يتمثل في مكافحة الإرهاب بشكل فعال".

والتقى ماكرون ميركل بحضور رئيس منظمة (جي 5 الساحل) الإقليمية ورئيس بوركينا فاسو، روش مارك كابوريه، ووعد ماكرون بتقديم دعم مالي إضافي للمجموعة لكنه لم يذكر تفاصيل.

من جانبها، قالت ميركل:" التنمية بدون أمن غير ممكنة ولذلك يتعين علينا تعزيز الأمن"، مشيرة إلى أن المبادرة الألمانية الفرنسية الخاصة بهذا الموضوع تحظى بدعم كل دول مجموعة السبع الكبار.

وأوضحت ميركل أن واجب المبادرة يتمثل في تلبية احتياجات منطقة الساحل الأفريقي في مجالات الدعم اللوجستي والتجهيزات والتدريب " ولا يتعلق الأمر هنا مباشرة بأن نرسل المزيد من القوات".

وإلى جانب بوركينا فاسو، تضم مجموعة (جي5) مالي والنيجر وموريتانيا وتشاد، وقد تردى الوضع في منطقة الساحل الأفريقي بشكل ملحوظ، إذ أن عدد الهجمات الإرهابية التي وقعت في بوركينا فاسو ارتفع من أربع هجمات في 2015 إلى 160 هجوما في 2018.

وتنشر فرنسا أكثر من 4000 جندي في منطقة الساحل الأفريقي في إطار مكافحة الإرهاب.

وتسعى ألمانيا وفرنسا إلى تدشين شراكة دولية خلال الأشهر المقبلة لتوفير المزيد من الأمن والاستقرار في منطقة الساحل الافريقي، ولا يتعلق الأمر في هذا السعي بإرسال جنود إضافيين إلى المنطقة بل بتقديم مساعدات تدريبية وتجهيزات واستشارات.

ومن المنتظر ان يتم إنشاء منصة هذه الشراكة خلال اجتماع لدول المجموعة في العام الجاري.