مقتل 5 عراقيين واصابة 10في هجوم لداعش جنوبي مدينة الموصل

كركوك (العراق)- (د ب أ):

أعلنت الشرطة العراقية ليل السبت/الأحد أن تنظيم داعش شن هجوما استهدف ملعبا لخماسي كرة القدم في إحدى القرى أسفر عن مقتل 5 أشخاص واصابة 10 آخرين جنوبي مدينة كركوك 250 كم شمالي بغداد​.

وأبلغت مصادر وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ):"أن عناصر في تنظيم داعش هاجمت ليلا ملعبا لخماسي كرة القدم في قرية الإمام زين العابدين رافقه قصف بالقذائف أسفر عن مقتل 5 أشخاص واصابة 10 وأن قوات الحشد الشعبي التركماني صدت الهجوم".

وأوضحت أن القوات العراقية هرعت إلى مكان الأحداث وانتشرت بحثا عن عناصر التنظيم الذين لاذو بالفرار.