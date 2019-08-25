مقتل 5 عراقيين واصابة 10في هجوم لداعش جنوبي مدينة الموصل
كركوك (العراق)- (د ب أ):
أعلنت الشرطة العراقية ليل السبت/الأحد أن تنظيم داعش شن هجوما استهدف ملعبا لخماسي كرة القدم في إحدى القرى أسفر عن مقتل 5 أشخاص واصابة 10 آخرين جنوبي مدينة كركوك 250 كم شمالي بغداد.
وأبلغت مصادر وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ):"أن عناصر في تنظيم داعش هاجمت ليلا ملعبا لخماسي كرة القدم في قرية الإمام زين العابدين رافقه قصف بالقذائف أسفر عن مقتل 5 أشخاص واصابة 10 وأن قوات الحشد الشعبي التركماني صدت الهجوم".
وأوضحت أن القوات العراقية هرعت إلى مكان الأحداث وانتشرت بحثا عن عناصر التنظيم الذين لاذو بالفرار.
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