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    مقتل 5 عراقيين واصابة 10في هجوم لداعش جنوبي مدينة الموصل

    02:01 ص الأحد 25 أغسطس 2019
    مقتل 5 عراقيين واصابة 10في هجوم لداعش جنوبي مدينة الموصل

    الشرطة العراقية

    كركوك (العراق)- (د ب أ):

    أعلنت الشرطة العراقية ليل السبت/الأحد أن تنظيم داعش شن هجوما استهدف ملعبا لخماسي كرة القدم في إحدى القرى أسفر عن مقتل 5 أشخاص واصابة 10 آخرين جنوبي مدينة كركوك 250 كم شمالي بغداد​.

    وأبلغت مصادر وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ):"أن عناصر في تنظيم داعش هاجمت ليلا ملعبا لخماسي كرة القدم في قرية الإمام زين العابدين رافقه قصف بالقذائف أسفر عن مقتل 5 أشخاص واصابة 10 وأن قوات الحشد الشعبي التركماني صدت الهجوم".

    وأوضحت أن القوات العراقية هرعت إلى مكان الأحداث وانتشرت بحثا عن عناصر التنظيم الذين لاذو بالفرار.

    الشرطة العراقية تنظيم داعش مدينة الموصل

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