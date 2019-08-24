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    رئيس وزراء اليابان يصل إلى فرنسا للمشاركة في قمة مجموعة السبع الكبرى

    11:16 ص السبت 24 أغسطس 2019
    رئيس وزراء اليابان يصل إلى فرنسا للمشاركة في قمة مجموعة السبع الكبرى

    رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي

    بياريتز - أ ش أ

    وصل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم السبت، إلى مدينة "بياريتز" الفرنسية للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع الكبرى.

    وأشارت شبكة (سي إن إن) الأمريكية التي أوردت النبأ إلى استمرار توافد قادة العالم للمشاركة في القمة .

    وتتناول قمة مجموعة السبع هذا العام عددا من الموضوعات، من بينها قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، وسبل مواجهة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذا مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة خاصة في أفريقيا، فضلا عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وتطورات النظام الاقتصادي والمالي العالمي.

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    فرنسا اليابان شينزو آبي الإرهاب

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