كوريا الجنوبية تبدي قلقها من إطلاق جارتها الشمالية صاروخين

سول- أ ش أ:

عبر المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية اليوم السبت عن قلقه الشديد من إطلاق كوريا الشمالية لمقذوفين مجهولي الهوية، داعيا بيونج يانج إلى وقف الأعمال التي تصعد من حدة التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن المكتب الرئاسي عقد اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الوطني بقيادة مستشار الأمن الوطني الرئاسي "جونج أوي-يونج" صباح اليوم، وقام بتقييم الوضع الأمني الحالي في شبه الجزيرة الكورية نتيجة إطلاق كوريا الشمالية المقذوفين.

وقال المكتب الرئاسي في تقرير صحفي إن مجلس الأمن الوطني عبر عن قلقه الشديد من إطلاق بيونج يانج للمقذوفين قصيري المدى على الرغم من انتهاء التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتي أدانها الشمال منذ فترة طويلة باعتبارها بروفة للغزو.

ودعا مجلس الأمن الوطني كوريا الشمالية إلى وقف الأعمال التي تصعد من حدة التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية.

يذكر أن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أوضحت في وقت سابق من اليوم أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين مجهولي الهوية من منطقة سون دوك بإقليم هام كيونج الجنوبي في اتجاه بحر الشرق في الساعة 6:45، و7:02 صباح اليوم.

وأضافت أن الجيش الكوري الجنوبي يراقب الوضع عن كثب تحسبا لاحتمال حدوث عمليات إطلاق إضافية مع الحفاظ على وضعية الاستعداد.