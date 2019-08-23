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    العربية: "الانتقالي اليمني" يوقف إطلاق النار في شبوة استجابة لدعوة السعودية

    09:33 م الجمعة 23 أغسطس 2019
    العربية: "الانتقالي اليمني" يوقف إطلاق النار في شبوة استجابة لدعوة السعودية

    قوات المجلس الانتقالي الجنوبي

    القاهرة – مصراوي:

    أفادت فضائية "العربية" السعودية، بإعلان مجلس الانتقالي الجنوبي، وقف إطلاق النار في شبوة، اليمنية، استجابة لدعوة المملكة العربية السعودية.

    دعا هاني بن بريك، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، فجر اليوم الجمعة، ‏تحالف دعم الشرعية في اليمن لإرسال لجنة لتقصي الحقائق لمعرفة من المتسبب بتفجير الوضع في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة والتي دارت فيها مساء الخميس اشتباكات عنيفة بين قوات الشرعية وقوات المجلس الانتقالي.

    وكانت الحكومة اليمنية قد أصدرت بياناً مساء الخميس اتهمت فيه قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بمحاولة اقتحام عتق.

    المجلس الانتقالي الجنوبي اليمن السعودية الحرب اليمنية

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