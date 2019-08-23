صحف السودان تبرز بدء مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة

الخرطوم - أ ش أ

اهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم /الجمعة/ ببدء رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت صحيفة (السوداني) إن حمدوك أكد - في مشاوراته الأولية - إنه سيتم اختيار الوزراء في الحكومة الجديدة، حسب المعايير التي تم الإجماع عليها، وهي الكفاءة والقدرة على إحداث التغيير.

من جانبها، أكدت صحيفة (المجهر) أن حمدوك بحث - في اجتماع مع قوى "إعلان الحرية والتغيير" - تحديات المرحلة الحالية، وشدد على أولوية السلام في تلك الفترة، لافتة إلى أن أعضاء مجلس السيادة تعهدوا بالعمل معا لتحقيق أهداف الثورة.

وقالت صحيفة (الانتباهة) إن حمدوك كثف نشاطه في أول يوم عمل رسمي أمس، حيث التقى وكلاء الوزارات ورؤساء إدارات مجلس الوزراء، وأكد أن السودان قادر على تحقيق تنمية اقتصادية من خلال التوظيف الأمثل للموارد.

وركزت صحيفة (الجريدة) على لقاء حمدوك وأسر شهداء الثورة، وقالت إنه بحث معهم سبل تحقيق العدالة، فيما قالت صحيفة (الصيحة) إن حمدوك أكد أن اختيار الوزراء سيتم وفق معايير الكفاءة وقيم قوى الثورة.