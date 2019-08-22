الولايات المتحدة: عرضُنا لبيع صواريخ باتريوت إلى تركيا "لم يعد متاحاً"

واشنطن - (أ ش أ)

صرّح مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم /الخميس/ بأن عرض بلاده لبيع نظام صواريخ (باتريوت) الدفاعية التابع لشركة (رايثيون) إلى تركيا "لم يعد متاحاً"، وذلك بعد قرار أنقرة قبول صفقة أنظمة (إس-400) الروسية.

ونقلت قناة (يورونيوز) الأوروبية اليوم عن المسؤول الأمريكي - الذي لم تذكر اسمه - قوله إن واشنطن أبلغت تركيا مراراً وتكراراً أن عرضها سينتهي إذا ما مضت أنقرة في صفقة شراء النظام الدفاعي الروسي.

وأضاف المسؤول الأمريكي "أبلغنا تركيا - بشكل مستمر - أن عرضنا الأخير بشأن (باتريوت) سينتهي إذا ما تسلمت نظام (إس-400)، مؤكداً أن "عرضنا الخاص بباتريوت قد انتهى".

وكان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف قد أعلن - مؤخراً - أن روسيا وتركيا تتفاوضان على مجموعة واسعة من قضايا التعاون العسكري بينها توريد مقاتلات "سو-35" والدفعة الثانية من صواريخ "إس-400". وقال أوشاكوف "إنه يتم الآن دراسة مسألة تزويد تركيا بالدفعة الثانية من أنظمة الصواريخ "S-400" في إطار الاتفاقات الحالية، والتي يتم تنفيذها بشكل نشط".