الخارجية : "سد روفيجي‫" من أهم المشروعات التي تُساهم بها مصر في أفريقيا

القاهرة - (أ ش أ)

أكد السفير أبو بكر حفني محمود مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية أن "سد روفيجي‫" بتنزانيا يعد من أهم المشروعات التي تُساهم بها مصر في مجال البنية التحتية بالقارة الأفريقية.

جاء ذلك خلال ‫استقبال السفير حفني اليوم الخميس للواء عيسي سليمان ناصر، سفير جمهورية تنزانيا الاتحادية لدى مصر ، وذلك ‫لتوديعه قبل عودته لبلاده بعد انتهاء فترة خدمته في القاهرة.

‫ وأضاف أن مشروع سد روفيجى ساهم في نقل العلاقات المصرية التنزانية إلى آفاق جديدة من التعاون المشترك.

واستهل السفير حفني محمود اللقاء بتقديم واجب العزاء في ضحايا حادث انفجار شاحنة وقود مؤخراً بتنزانيا، والتي أسفرت عن وفاة أكثر من 90 شخصا وإصابة العديد من المواطنين التنزانيين.

كما أعرب عن امتنانه لجهود السفير التنزاني الحثيثة لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين خلال فترة عمله في القاهرة، والتي شهدت‪ ‫ زخماً كبيراً حيث تُوجت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تنزانيا في أغسطس 2017 ، فضلاً عن زيارة رئيس الوزراء التنزاني قاسم ماجاليوا لمصر في يوليو الماضى.

‫ ومن جانب آخر، أشار مساعد وزير الخارجية إلى قيام الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بزيارة إلى تنزانيا للمشاركة في مراسم وضع حجر أساس "سد روفيجي‫".