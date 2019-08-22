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    ماكرون: ممكن التوصل لحل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

    02:54 م الخميس 22 أغسطس 2019
    ماكرون: ممكن التوصل لحل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

    إيمانويل ماكرون

    باريس (د ب ا)

    قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل بدء المباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن التوصل لحل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باتفاق خلال 30 يوما يعد أمرا ممكنا" إذا توافرت النية الحسنة لدى الجانبين".

    وأضاف " ولكن يجب احترام التوازنات الجوهرية" التي تم وضعها في اتفاق الخروج الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي مع الكتلة الأوروبية.

    وأوضح أن العناصر الأساسية للاتفاق مثل شبكة الامان الخاصة بإيرلندا ليست مجرد قيود فنية، ولكن " ضمانات لازمة للحفاظ على الاستقرار في إيرلندا وتكامل السوق الموحدة".

    وأشار ماكرون إلى أن المفاوضين البريطانيين والمفاوضين الأوروبيين بقيادة ميشال بارنييه سوف يعملون على "محاولة وإيجاد ما يمكن اعتباره عناصر قيود بدون تغيير التوازنات الجوهرية باتفاق الخروج".

    إيمانويل ماكرون باريس الاتحاد الأوروبي بريطانيا بوريس جونسون

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