حزب المؤتمر الهندي: اعتقال وزير المالية السابق حدث لأسباب انتقامية

نيودلهي- (د ب أ):

أعلن حزب المؤتمر الوطني الهندي المعارض، اليوم الخميس، إن اعتقال وزير المالية السابق، بي. تشيدامبارام، بتهم فساد، كان انتقاميا، ومحاولة لتحويل الانتباه عن أزمة اقتصادية.

وكان مكتب التحقيقات المركزي قد ألقى القبض على تشيدامبارام - الذي شغل حقائب المالية والداخلية مع حكومات سابقة بقيادة حزب المؤتمر- أمس الأربعاء، بتهمة الفساد وغسل الأموال.

وقام ضباط مكتب التحقيقات المركزي بتسلق جدران منزل تشيدامبارام بالعاصمة الهندية، في وقت متأخر من مساء أمس، في عملية اعتقال مثيرة.

ويجرى استجواب تشيدامبارام في مقر مكتب التحقيقات المركزي، على خلفية ادعاءات تفيد بأنه قد قام بتصفية استثمارات أجنبية في شركة إعلامية، مقابل تلقي رشاوى، بينما كان وزيرا للمالية.

ومن جانبه، نفى تشيدامبارام المزاعم. ويشار إلى أنه عضو بارز في حزب المؤتمر، وكان نائبا في البرلمان منذ عام 1984.

من ناحية أخرى، قال ابهيشيك دايال، المتحدث باسم مكتب التحقيقات المركزي، إنه من المقرر أن يمثل تشيدامبارام أمام المحكمة اليوم الخميس، وسيسعى المكتب المركزي إلى حبسه احتياطيا لاخضاعه لمزيد من الاستجواب .

يذكر أن تشيدامبارام – وهو أحد زعماء المعارضة البارزين، وينتمي إلى "حزب المؤتمر الوطني الهندي"- كان قد شغل منصب وزير المالية في حكومات حزب المؤتمر، خلال الفترة بين 2004 و2014.