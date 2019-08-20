بريطانيا تعتزم الانسحاب من معظم اجتماعات الاتحاد الأوروبي بدأ من سبتبمر

بروكسل - (د ب أ):

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء اعتزامها الانسحاب من معظم اجتماعات الاتحاد الأوروبي اعتبارا من مطلع سبتمبر المقبل، بموجب تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشأن "فك قيود" المسؤولين البريطانيين والسماح لهم بالتركيز على الأولويات الفورية.

وقال ستيف باركلي وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في بيان إن "قدرا غير معقول من الوقت والمجهود يخصص لاجتماعات الاتحاد الأوروبي"، مضيفا أنه "من الآن فصاعدا، فسوف نشارك فقط في الاجتماعات المهمة حقا، مما سيقلل الحضور بواقع النصف ويوفر مئات الساعات".

وذكر البيان أن هذا القرار سوف يوفر للمسؤولين البريطانيين مزيدا من الوقت للاعداد للخروج من الكتلة الأوروبية والعلاقات المستقبلية مع بروكسل، فضلا عن "إفساح المجال لإبرام صفقات تجارية جديدة وتعزيز دور بريطانيا كدولة عالمية بشكل حقيقي".

وذكرت الحكومة أن هذه الخطوة جاءت بعد مراجعة أنشطة المسؤولين البريطانيين في بروكسل، وسوف تتخذ القرارات بشأن الاجتماعات التي سيتم حضورها حسب كل حالة على حدة، فيما لا يزال من المقرر أن يحضر جونسون قمم الاتحاد الأوروبي.