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    توسك يؤكد أهمية الإبقاء على شبكة الأمان الخاصة بإيرلندا في اتفاقية بريكسيت

    03:50 م الثلاثاء 20 أغسطس 2019
    توسك يؤكد أهمية الإبقاء على شبكة الأمان الخاصة بإيرلندا في اتفاقية بريكسيت

    رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك

    بروكسل- (د ب ا):

    أكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك اليوم الثلاثاء الحاجة للإبقاء على الفقرة المتعلقة بشبكة الأمان الخاصة بإيرلندا في اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك عقب أن بعث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خطابا له يطالبه فيه بإلغاء هذا الإجراء المثير للجدل.

    وكتب توسك تغريدة قال فيها" شبكة الأمان بمثابة تأمين لتجنب حدود صعبة على جزيرة إيرلندا مالم يتم التوصل لبديل".

    وأضاف" هؤلاء الذين يعارضون شبكة الأمان ولا يقترحون بدائل منطقية في حقيقة الأمر يدعمون إعادة ترسيم الحدود. حتى إذا لم يعترفوا بذلك".

    ويشار إلى أن بروكسل ولندن وضعا شبكة الامان للإبقاء على حدود مفتوحة بين إيرلندا الشمالية، التي تعد جزءا من المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا.

    وأكد جونسون في الخطاب الذي أرسله أمس الاثنين أن شبكة الأمان لا يمكن أن تكون جزء من اتفاق الخروج، ووصفها " بأنها ضد الديمقراطية" و "لا تتماشى مع سيادة المملكة المتحدة".

    ومع ذلك ،أشارت المفوضية الأوروبية أن رسالة جونسون المؤلفة من أربع صفحات لا تقدم حلا لمنع وجود حدود صعبة في إيرلندا.

    دونالد توسك المجلس الأوروبي بريكست أيرلندا

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