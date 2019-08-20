الجامعة العربية: تمزيق الوحدة اليمنية لن يصب في صالح الشعب

القاهرة- (د ب أ):

صرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء بأن الأوضاع في اليمن "تُثير المزيد من الانزعاج والقلق خاصة في ضوء التطورات الأخيرة المُقلقة في الجنوب، وبالتحديد في العاصمة المؤقتة عدن".

ولفت المصدر، في بيان، إلى أن هذه التطورات "تنطوي على تأثيرات سلبية على استقرار اليمن ووحدة ترابه الوطني وتكامله الإقليمي"، مؤكداً أن "تمزيق وحدة اليمن لن يصب في صالح الشعب، ولن يؤدي سوى لمزيد من التشرذم والاضطراب".

وأضاف المصدر أن "جلب السلام الشامل والاستقرار إلى ربوع هذا البلد يتعين أن يصير الهدف الأول لجميع الأطراف، وهو ما يستدعي مقاربة مختلفة للوضع اليمني برمته تقوم على استعادة وحدة مؤسساته ومواجهة الإرهاب والميلشياوية، في إطار من الحوار والتفاوض بين الأطراف ذات المصلحة، وبالابتعاد عن التصعيد العسكري والعنف".

وتطرق المصدر إلى إطلاق جماعة الحوثي للصواريخ باتجاه الأراضي السعودية، وأكد أن هذا "يقضي على فرص الحل السلمي للأزمة، ويُمثل انتهاكاً خطيراً للأمن والسلم الدوليين واستفزازاً مقصوداً للمملكة بغرض إشعال الموقف وإطالة معاناة الشعب اليمني".

وأشار المصدر أيضا إلى أحكام الإعدام التي أصدرتها الجماعة بحق 30 معتقلاً الشهر الماضي، من بينهم أساتذة جامعات وناشطون يشملهم اتفاق تبادل الأسرى ضمن تفاهمات ستوكهولم، ووصف هذا السلوك بـ"الانتهاك الصارخ للقانون الدولي الإنساني الذي يكشف عن الطبيعة الحقيقية لممارسات جماعة الحوثي".