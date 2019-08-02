السودان.. بدء التفاوض بين "العسكري" والحرية والتغيير حول الإعلان الدستوري

القاهرة - مصراوي:

بدأت مساء اليوم بقاعة الصداقة جلسة التفاوض بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بحضور الوساطة الافريقية المشتركة وذلك لمواصلة النقاش حول الوثيقة الدستورية، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السودانية.

وكان مبعوث الاتحاد الافريقي محمد الحسن لبات قد صرح في ختام جلسة الأمس بأن الفريقين قد قطعا شوطاً كبيراً في المصادقة على الوثيقة الدستورية وصولاً الى إتفاق شامل يحقق الإستقرار بالبلاد، ووصف الإجتماع بأنه كان ناجحًا.