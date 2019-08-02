  • عاجل:الأرصاد تعلن توقعاتها بشأن طقس السبت (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مؤتمر الشباب الحج 2019 فاروق الفيشاوي منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

    السودان.. بدء التفاوض بين "العسكري" والحرية والتغيير حول الإعلان الدستوري

    10:06 م الجمعة 02 أغسطس 2019
    السودان.. بدء التفاوض بين "العسكري" والحرية والتغيير حول الإعلان الدستوري

    علم السودان

    القاهرة - مصراوي:

    بدأت مساء اليوم بقاعة الصداقة جلسة التفاوض بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بحضور الوساطة الافريقية المشتركة وذلك لمواصلة النقاش حول الوثيقة الدستورية، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السودانية.

    وكان مبعوث الاتحاد الافريقي محمد الحسن لبات قد صرح في ختام جلسة الأمس بأن الفريقين قد قطعا شوطاً كبيراً في المصادقة على الوثيقة الدستورية وصولاً الى إتفاق شامل يحقق الإستقرار بالبلاد، ووصف الإجتماع بأنه كان ناجحًا.

    السودان الاتحاد الافريقي المجلس العسكري الإنتقالي

    الخبر التالى:

    مقتل 11 شخصًا بعد هجوم للمتمردين في جنوب السودان
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان