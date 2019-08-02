إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة

غزة - (أ ش أ):

أصيب طفل وشاب فلسطينيان بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، أثناء مهاجمة قوات الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين في المسيرات الأسبوعية السلمية التي تقام أيام الجمعة من كل أسبوع شرقي قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية وشهود عيان، بأن قوات الاحتلال اطلقت الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين أثناء توافدهم على مناطق التجمعات الـ5 على امتداد السياج الفاصل شرقي القطاع، ما أدى إلى إصابة طفل بعيار "مطاطي" في البطن شرق البريج وسط القطاع، وشاب بعيار مطاطي في الفخذ شرق خان يونس جنوب القطاع، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

ووصل آلاف الفلسطينيين إلى الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في الجمعة التاسعة والستين والتي تحمل عنوان "جمعة التضامن مع اهالي وادي الحمص".

وتوافد الفلسطينيون إلى مخيمات العودة استجابة لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار والتي دعت الى أوسع مشاركة ممكنة في المسيرات رفضا لعملية التطهير العرقي الممنهج، والذي يستهدف شطب معالم المدينة المقدسة وطمس هويتها العربية وتهجير سكانها.

وتوجهت الهيئة بالتحية النضالية للشعب الفلسطيني في حي واد الحمص وفي كافة أنحاء الضفة الفلسطينية الذي يواجه خطر التهجير والتطهير العرقي، ناعية شهيد جمعة "لاجئي لبنان" أحمد القرا الذي استشهد شرقي خانيونس، والشهيد البطل هاني أبو صلاح الذي أبى إلا أن يترجل فارسا وهو يتصدى لآلة بطش الاحتلال الغاشمة".

وانتشر المئات من جنود الاحتلال الإسرائيلي مقابل مخيمات العودة الخمسة مع وجود عدد كبير من الآليات العسكرية.

وتأتي مشاركة الفلسطينيين في المسيرات بعد يوم واحد على قيام شاب فلسطيني باقتحام الحدود والاشتباك مع جنود الاحتلال وإصابة ثلاثة منهم قبل استشهاده.