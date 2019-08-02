  • عاجل:الحكومة ترد على أنباء فصل 25% من الموظفين بعد تحليل المخدرات (بيان رسمي)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مؤتمر الشباب الحج 2019 فاروق الفيشاوي منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

    الدستورية العليا في ألمانيا تؤكد حظر جمعية داعمة لحزب الله

    11:58 ص الجمعة 02 أغسطس 2019
    الدستورية العليا في ألمانيا تؤكد حظر جمعية داعمة لحزب الله

    محكمة ألمانية

    كارلسروه (ألمانيا) - (د ب أ):

    أكدت المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا قرار وزارة الداخلية الألمانية بحظر جمعية "ألوان من أجل الأيتام" الداعمة لحزب الله اللبناني.

    كما قضت المحكمة اليوم الجمعة في مقرها بمدينة كارلسروه قرارات حظر الاتحاد الإقليمي لقائدي الدراجات البخارية "هيئة نادي سكسونيا للدراجات البخارية"، وأربعة أفرع تابعة له.

    ورفضت المحكمة بذلك الطعون المقدمة من جانب هذه الجمعيات على قرارات وزارة الداخلية بالحظر.

    ورأت المحكمة في حيثيات قرارها أن قرار حظر جمعية، تقوم بنقل تبرعات لدعم الإرهاب، متوافق مع الدستور، مثل قرارات حظر جمعيات قائدي الدرجات البخارية، التي تدعم أعضاءها في انتهاك قوانين جنائية.

    الدستورية العليا في ألمانيا حزب الله وزارة الداخلية الألمانية جمعية ألوان من أجل الأيتام

    الخبر التالى:

    الإفتاء التونسية تعلن موعد أول أيام عيد الأضحى
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان