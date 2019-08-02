الدستورية العليا في ألمانيا تؤكد حظر جمعية داعمة لحزب الله

كارلسروه (ألمانيا) - (د ب أ):

أكدت المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا قرار وزارة الداخلية الألمانية بحظر جمعية "ألوان من أجل الأيتام" الداعمة لحزب الله اللبناني.

كما قضت المحكمة اليوم الجمعة في مقرها بمدينة كارلسروه قرارات حظر الاتحاد الإقليمي لقائدي الدراجات البخارية "هيئة نادي سكسونيا للدراجات البخارية"، وأربعة أفرع تابعة له.

ورفضت المحكمة بذلك الطعون المقدمة من جانب هذه الجمعيات على قرارات وزارة الداخلية بالحظر.

ورأت المحكمة في حيثيات قرارها أن قرار حظر جمعية، تقوم بنقل تبرعات لدعم الإرهاب، متوافق مع الدستور، مثل قرارات حظر جمعيات قائدي الدرجات البخارية، التي تدعم أعضاءها في انتهاك قوانين جنائية.