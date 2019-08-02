رئيس الحكومة التونسية: لا مجال لحدوث انقلاب

تونس- أ ش أ:

قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إن تونس لديها جيشا جمهوريا، مشددا في الوقت ذاته على أنه لا مجال لحدوث انقلاب في البلاد، مؤكد أن تمرير السلطة في تونس كان بطريقة سلسلة وبطريقة ديمقراطية وفي كنف الاحترام للدستور.

وقال الشاهد - في حوار على القناة الوطنية مساء أمس الخميس - أنه اتخذ قرارا بشأن مسألة الترشح للانتخابات الرئاسية، سيعلنه خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أنه "تألم على غرار كل التونسيين لوفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي"، مبينا أنه في نفس الوقت كان يشعر بالفخر لما عاشته تونس من انتقال سلس للسلطة وعدم الدخول في فترة شغور، كما أن علاقته بالسبسي في الأشهر الأخيرة كانت طيبة .

وأشار إلى أن الرئيس الراحل كان حريصا طيلة 5 سنوات على تطبيق الدستور والالتزام به، حيث كان لديه 5 أيام لإعادة القانون الانتخابي إلى مجلس نواب الشعب أو يحيله على الاستفتاء و 4 أيام لإمضاء القانون.