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ترامب يكشف الموعد المرجح للإعلان عن "صفقة القرن"

12:19 ص الإثنين 19 أغسطس 2019
ترامب يكشف الموعد المرجح للإعلان عن "صفقة القرن"

دونالد ترامب

القاهرة – مصراوي:

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن الموعد المرجح للإعلان فيه عن تفاصيل "صفقة القرن"، قائلًا إنها ستكون غالبًا عقب الانتخابات الإسرائيلية، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

كان الفلسطينيون قد أعلنوا رفضهم لخطة السلام بين فلسطين ودولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي تعرف باسم "صفقة القرن" والتي لم يعلن عنها بعد.

وطالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الخميس المسؤولين العرب في الدول التي تشملها زيارة الوفد الأمريكي لعملية السلام الحديث بلغة واضحة برفض "صفقة القرن" الأمريكية.

دونالد ترامب صفقة القرن فلسطين الاحتلال الإسرائيلي
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