رئيس الحكومة اليمنية: لن نسمح لأي مليشيا افتعال أحداث في اليمن

صنعاء - (د ب أ)

أكد معين عبدالملك، رئيس الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا)، اليوم الأحد، على أنه لن يتم السماح لأي مليشيا بافتعال أحداث في البلاد، وذلك تعليقا على أحداث عدن الأخيرة.

وبحث عبد الملك في الرياض، مع السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون، الأوضاع على الساحة اليمنية "بما في ذلك الأحداث المؤسفة وغير المقبولة في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لاحتواء تداعياتها"، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

ولفت رئيس الوزراء اليمني إلى أن "موقف الحكومة اليمنية والتحالف ثابت في مسألة أن المعركة الوجودية والمصيرية، هي ضد المشروع الايراني في اليمن، وعدم السماح لاي مليشيا متمردة بافتعال أحداث أيا كانت لحرف بوصلة هذا الهدف".

وعبر عن تقدير اليمن قيادة وحكومة وشعبا لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية على مواقفه الراسخة ودعمه الثابت لوحدة واستقرار اليمن، وتحمل العبء الأكبر في جهود استعادة الدولة وتصويب الأوضاع.

يأتي حديث عبدالملك بعد أن أعلنت ثلاث وزارات في حكومته تعليق عملها في العاصمة المؤقتة عدن، احتجاجا على ما أسمته الانقلاب على الشرعية من قبل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا.