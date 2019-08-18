إجلاء ألفي شخص إثر اندلاع حريق غابات بجزيرة جران كناريا الأسبانية

مدريد- (د ب أ):

أجلت السلطات الإسبانية، أكثر من 2000 شخص من منازلهم لدى اندلاع حريق غابات سريع الانتشار يوم السبت في جبال جزيرة جران كاناريا الإسبانية الشهيرة بقضاء السياح العطلات بها.

وقال مستشار الأمن في حكومة جران كاناريا، خوليو بيريز، في بيان إن الحريق الذي نشب في الجزء الشمالي الأوسط من الجزيرة انتشر بسرعة في أكثر من 400 هكتار.

وأضاف: "(نتوقع) ليلة معقدة حيث يتوقع خبراء الأرصاد هبوب رياح قوية".

وبدأ الحريق مساء السبت في بلدة باليسكو وقرية تيخيدا القريبة، التي تأثرت أيضا بنيران حريق منذ أسبوع، كما تم إخلاء عدة مناطق أخرى في المنطقة.

واندلع حريق الأسبوع الماضي، الذي أصبح حاليا تحت السيطرة ، بالقرب من أرتنارا، التي تبعد حوالي 8 كيلومترات جنوب غرب فاليزكو، وانتشر إلى 1500 هكتار، وفقا لصحيفة "إل بايس".