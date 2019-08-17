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    البيت الأبيض يخطط لإلغاء بعض المساعدات الخارجية

    10:25 م السبت 17 أغسطس 2019
    البيت الأبيض يخطط لإلغاء بعض المساعدات الخارجية

    دونالد ترامب

    واشنطن - (د ب أ):

    تتقدم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غضون أيام بخطة لإلغاء بعض مدفوعات المساعدات الخارجية التي صرح بها الكونجرس، مما أدى إلى نزاع مع نواب المجلس، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

    وأكد مسؤول بارز في الإدارة أن ما يسمى بحزمة المساعدات الملغاة الإعلان عنها مطلع الأسبوع المقبل.

    وكشف المسؤول في إدارة ترامب، الذي رفض الكشف عن اسمه لدى مناقشة خطط لم يعلن عنها بعد، أن بعض التمويلات الذي تم إلغاؤها تماما كانت مخصصة لمشاريع مثل تركيب ألواح طاقة شمسية في منطقة البحر الكاريبي وتوفير أماكن آمنة في أيرلندا للأشخاص المنزعجين من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

    ترامب واشنطن البيت الأبيض الكونجرس الأمريكي

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