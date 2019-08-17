"صور سرية".. أمريكا تكشف استعداد إيران لإطلاق صاروخ الأسبوع المقبل

القاهرة – مصراوي:

قالت السلطات الأمريكية، إنها تمتلك صورًا سرية تظهر أن إيران تستعد لإطلاق صاروخ الأسبوع المقبل، ترى أنه يعزز تطوير القدرة الصاروخية لطهران، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

فيما أعلنت إيران أن إطلاق الصاروخ الأسبوع المقبل يهدف إلى وضع قمرًا صناعيًا سليمًا في المدار.

وذكرت الشبكة الأمريكية، أن هناك صورًا تجارية لموقع الإطلاق حصلت عليها "سي إن إن"، والتي تظهر المنوط بها إطلاق الصواريخ متواجدة بالموقع.

وقال العديد من مسؤولي الدفاع والمخابرات الأمريكيين إن إيران تعمل على تحسين مدى ودقة جميع صواريخها الباليستية.

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران توترًا كبيرًا، خاصة بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الإيراني العام الماضي.