مصدر أمني عراقي: مقتل 3 جنود وإصابة رابع بانفجار عبوة ناسفة شمال غرب الموصل

الموصل - (د ب أ):

أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى اليوم السبت مقتل ثلاثة جنود وإصابة رابع بانفجار عبوة ناسفة شمال غرب الموصل 400 كيلومتر شمال بغداد.

وقال النقيب أحمد العبيدي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للجيش العراقي في مفرق بلدة بادوش 25 كيلومترا شمال غرب الموصل أدى إلى مقتل ثلاثة جنود وإصابة رابع".

كانت قيادة عمليات نينوى اليوم أعلنت في وقت سابق من اليوم مقتل تسعة دواعش واعتقال 14 داعشيا آخرين بينهم ستة سوريين وتركي واحد في عملية عسكرية في الجزيرة الصحراوية جنوب الموصل 400 كيلومتر شمال بغداد.

وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى خاصة القريبة من الحدود السورية شمال غربي البلاد تشهد نشاطا لخلايا تنظيم داعش التي تنفذ عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات على الرغم من القضاء على تنظيم داعش عسكريا في معظم مناطق البلاد.