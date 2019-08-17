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    منظمة التعاون الإسلامي تدين الاعتداء الإرهابي على حقل الشيبة السعودي

    04:22 م السبت 17 أغسطس 2019
    منظمة التعاون الإسلامي تدين الاعتداء الإرهابي على حقل الشيبة السعودي

    يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون

    الرياض - أ ش أ

    أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له إحدى وحدات معامل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة بالمملكة العربية السعودية.

    وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - إن المنظمة تدين هذه الحادثة الإرهابية والمجرمة التي تستهدف استقرار إمدادات الطاقة للعالم، مؤكداً وقوف منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة في اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على أمنها واستقرارها.

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    يوسف بن أحمد العثيمين منظمة التعاون الإسلامي حقل الشيبة السعودي السعودية

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