التحالف: اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة حوثية باتجاه السعودية

القاهرة – مصراوي:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، اعتراض واسقاط طائره بدون طيار معادية أطلقتها المليشيات الحوثية من محافظة عمران.

وأكد التحالف في بيان نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن استمرار إطلاق المليشيات الحوثية للطائرات بدون طيار يعبر عن خسائرها وواقعها على الأرض.

وكانت قوات التحالف قد تمكنت، الجمعة الماضية، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية من صنعاء باتجاه أبها.

وأوضح العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية أن جميع محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل.