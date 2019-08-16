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استقالة المدير التنفيذي لـ "كاثاي باسيفيك" بسبب مشاركة موظفين في احتجاجات هونج كونج

01:25 م الجمعة 16 أغسطس 2019
استقالة المدير التنفيذي لـ "كاثاي باسيفيك" بسبب مشاركة موظفين في احتجاجات هونج كونج

احتجاجات في هونج كونج

هونج كونج- (د ب أ):

قدم روبرت هوج، المدير التنفيذي لشركة الطيران الوطنية في هونج كونج "كاثاي باسيفيك"، استقالته من منصبه، عقب الجدل أثير عن تورط موظفي الشركة في احتجاجات هونج كونج.

وقال تلفزيون الصين المركزي "سي سي تي في" إن هوج استقال في أعقاب اجتماع لممجلس إدارة "كاثاي باسيفيك" اليوم الجمعة.

ونقل "سي سي ت في" عن رئيس مجلس الإدارة شي ليشان القول إن خطوة الاستقالة كانت ضرورية لاستعادة الثقة بعدما تضررت سمعة "كاثاي" جراء "الأحداث الأخيرة".

وطردت "كاثاي باسيفيك" أربعة من موظفيها الأسبوع الماضي جراء مشاركتهم في الاحتجاجات الجارية في هونج كونج.

احتجاجات هونج كونج هونج كونج شركة كاثاي باسيفيك الصين

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