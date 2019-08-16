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    آثار لمزيج من الكحول والمخدرات لدى تشريح جثة منفذ هجوم أوهايو

    12:05 ص الجمعة 16 أغسطس 2019
    آثار لمزيج من الكحول والمخدرات لدى تشريح جثة منفذ هجوم أوهايو

    هجوم أوهايو

    واشنطن - (د ب أ):

    أعلن الطبيب الشرعي الذي فحص جثة منفذ هجوم دايتون بولاية أوهايو الأمريكية الذي قتل تسعة أشخاص في وقت سابق من الشهر الجاري، اليوم الخميس، أنه عثر على مزيج من الكحول والمخدرات في جسده.

    قال كينت هارشبارجر إن تشريح كونور بيتس أظهر أن في جسده مزيجا من الكوكايين، وعقار ألبرازولام المضاد للاكتئاب، بالإضافة إلى الكحول وقت إطلاق النار في الرابع من أغسطس.

    هجوم أوهايو الولايات المتحدة الطب الشرعي تشريح جثة الكحول المخدرات

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