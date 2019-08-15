ديمقراطي آخر ينسحب من سباق اختيار مرشح الديمقراطيين للانتخابات الرئاسية الأمريكية

واشنطن - (د ب أ):

أعلن حاكم ولاية كولورادو السابق جون هيكينلوبر انسحابه من معركة الحزب الديمقراطي لاختيار مرشح الانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020.

وأعلن هيكينلوبر 67 عاما اليوم الخميس على موقع تويتر أنه ينسحب من المنافسة.

وقال هيكينلوبر إن كثيرين في ولاية كولورادو أخبروه بأنهم يفضلون تنافسه حول مقعد بمجلس الشيوخ عن الولاية، مشيرا إلى أنه سيفكر في ذلك بجدية.

ويتبقى بعد انسحاب هيكينلوبر أكثر من 20 مرشحا ديمقراطيا للرئاسة.

أظهرت استطلاعات الرأي التي تمت حتى الآن أن فرص هيكينلوبر للفوز بترشيح الحزب لا تذكر.

ويأتي في المركز الأول وفق هذه الاستطلاعات ومنذ عدة أسابيع نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن ، يليه من اعضاء مجلس الشيوخ : بيرني ساندرز وإليزابيث وارن وكامالا هاريس.

ويتوقع أن يتراجع حجم الترشح بين أعضاء الحزب الديمقراطي خلال الأسابيع المقبلة بصورة أكثر وضوحا.

ويصعب على المرشحين الذين لا يحظون بدرجة عالية من الشهرة تحقيق نجاح يذكر نظرا لاتساع رقعة المنافسة.

كان النائب عن كاليفورنيا إريك سوالويل انسحب أيضا من المنافسة في يوليو الماضي.

تبدأ مرحلة الانتخابات الأولية داخل الأحزاب والتي تتطلب اختيار الديمقراطيين لمرشحهم الرئاسي خلال نوفمبر 2020، في فبراير المقبل.

ويرغب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الترشح عن الجمهوريين ومحاولة الفوز بفترة رئاسية ثانية.