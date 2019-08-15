إجلاء أكثر من 7 آلاف شخص بسبب إعصار "كروسا" غربي اليابان

طوكيو - أ ش أ

تسبب اجتياح إعصار كروسا القوي غربي اليابان اليوم /الخميس/ في إجلاء أكثر من 7 آلاف شخص من 15 محافظة في غرب وجنوب غرب اليابان ، وسط تحذيرات من حدوث انهيارات أرضية وفيضانات وذلك بعد تحذيرات من وكالة الأرصاد الجوية من هطول أمطار على نحو غير مسبوق.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن إعصار كروسا وصل إلى اليابسة بالقرب من منطقة كوري بمحافظة هيروشيما، ومن المتوقع أن يشق طريقه نحو بحر اليابان عبر منطقة غرب اليابان... وتوقعت وكالة الأرصاد اليابانية أن يتجاوز إجمالي هطول الأمطار ألفا و200 ملليمتر في مناطق غرب وشرق اليابان المقابلة للمحيط الهادئ.

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية اليابانية فقد كان إعصار كروسا يتجه صوب جزر شيكوكو وكيوشو في الصباح، وتسبب في إلغاء 679 رحلة جوية وعدد كبير من خدمات القطارات في غرب اليابان، تاركا المسافرين عالقين في ذروة موسم العطلات الصيفية، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية.

من جانبهم حذر خبراء الأرصاد من أن كروسا يمكن أن يتسبب في سقوط كميات كبيرة من الأمطار في بعض المناطق، وحثوا السكان على البقاء في حالة يقظة إزاء الانهيارات الطينية وارتفاع منسوب مياه الأنهار والأمواج العالية.

وكانت تقارير يابانية قد أشارت في وقت سابق إلى مصرع شخص وإصابة أكثر من عشرين آخرين جراء الإعصار.