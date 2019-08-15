الولايات المتحدة تطلب من جبل طارق تمديد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية

جبل طارق- (د ب أ):

تقدمت وزارة العدل الأمريكية بطلب لتمديد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1" المحتجزة لدى السلطات في منطقة جبل طارق التابعة للتاج البريطاني، وذاك وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء عن محام لدى الادعاء العام في جبل طارق.

يأتي هذا بعد أنباء عن عزم السلطات في المنطقة الإفراج اليوم عن الناقلة، التي جرى احتجازها الشهر الماضي للاشتباه في قيامها بنقل نفط خام إيراني إلى سوريا بالمخالفة للعقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا.