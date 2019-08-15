محكمة في جبل طارق ترجئ جلسة النظر في تمديد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية

جبل طارق- (د ب أ):

أرجأت محكمة في جبل طارق جلسة النظر في تمديد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1" إلى مساء اليوم الخميس.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن محام لدى الادعاء العام في جبل طارق القول خلال جلسة اليوم أن وزارة العدل الأمريكية تقدمت بطلب لتمديد احتجاز الناقلة المحتجزة لدى السلطات في منطقة جبل طارق التابعة للتاج البريطاني.

يأتي هذا بعد أنباء عن عزم السلطات في المنطقة الإفراج اليوم عن الناقلة، التي جرى احتجازها الشهر الماضي للاشتباه في قيامها بنقل نفط خام إيراني إلى سورية بالمخالفة للعقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا.

وكانت صحيفة "ذا صن" البريطانية ذكرت أن حكومة المنطقة ستفرج اليوم عن الناقلة وأن فابيان بيكاردو رئيس وزراء جبل طارق لن يتقدم بطلب لتجديد أمر احتجاز الناقلة.