الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 فلسطينيين من القدس

رام الله - أ ش أ

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين فلسطينيين من القدس المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية "إن قوات خاصة من الاحتلال داهمت منزل الأسير المقعد جراح ناصر واعتقلت نجله خليل (20 عاما) بعد التهجم على أفراد أسرته وضربهم وتفتيش المنزل، علما بأن الاحتلال اعتقل قبل يومين والده المقعد جراح وشقيقه عصام".

ومن سلوان، اعتقلت قوات الاحتلال شخصين من منزلهما في حي بطن الهوى في البلدة، وذلك بعد تقديم مستوطن شكاوى ضدهما بحجة تعديهما عليه.

وفي سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي خيام أحد المواطنين في خربة الحديدية بالأغوار الشمالية شمال الضفة الغربية وشرعت في تفتيشها.. وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة "إن الجنود اقتحموا المنطقة بجيبين عسكريين وشرعوا في أعمال التفتيش لخيام المواطن عمر بشارات دون معرفة الأسباب".

كما اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم قرية الولجة غرب بيت لحم، وتمركزوا بمنطقة حبل رويسات شرق القرية.