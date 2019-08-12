الحرية والتغيير: حوارنا مع الجبهة الثورية مثمر والاجتماعات مستمرة بالقاهرة

القاهرة – مصراوي:

قال وجدي صالح، القيادي في قوى الحرية والتغيير بالسودان، إن اجتماعات القاهرة مع الجبهة الثورية مستمرة والهدف منها إشراك الجبهة الثورية ضمن اتفاق السلام بالسودان.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده الإثنين، وأوردته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن قوى الحرية والتغيير تؤمن بالتحول الديمقراطي وضرورة إنجاح المرحلة الانتقالية.

واستطرد صالح أن قوى الحرية والتغيير ستستمر في الاجتماع مع الجبهة الثورية لبحث القضايا العالقة، لافتًا إلى أن الحوار مثمر وهادئ إلا أنه سيتم مواصلة بحث القضايا العالقة.

وتجتمع قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية في القاهرة لبحث التوصل إلى اتفاق حول مستقبل السودان، خاصة بعد توقيع المجلس العسكري وقوى المعارضة على وثيقة المجلس السيادي.