مصادر عراقية: إصابة نحو 13 شخصًا جراء انفجارات في مخزن للأسلحة

بغداد - (د ب أ):

قالت مصادر طبية عراقية، اليوم الاثنين، إن نحو 13 شخصًا أصيبو بجروح جراء انفجارات عنيفة وقعت في مخزن للعتاد تابع للقوات العراقية في معسكر الصقر بمنطقة عوريج جنوب غربي بغداد.

وأوضحت المصادر "أن هذه الحصيلة أولية والإصابات طفيفة، وتم إسعاف المصابين في مستشفيات اليرموك والمحمودية".

وبحسب شهود عيان، فان العشرات من الأهالي في مناطق الدورة وابو دشير والصحة غادرت منازلها باتجاه مناطق أكثر أمنا بعد تطاير شظايا الانفجارات صوب منازلهم التي أحدثت أضرارا بزجاج المنازل.

وقال الشاعر العراقي كريم راضي العماري الذي يسكن حي أبو دشير لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "إن أصوات الانفجارات كانت مدوية وألحقت أضرارا ببعض زجاج المنازل"، منتقدا "تخزين الأسلحة في مناطق قريبة من المجمعات السكنية".

وتواصل فرق الدفاع المدني العراقية جهودها لإخماد الحراق وإيقاف عملية الانفجارات.

وكانت مصادر أمنية عراقية قد ذكرت في وقت سابق بأن حريقا اندلع اليوم في مستودع للسلاح تابع للقوات العراقية في إحدى المناطق جنوب غربي بغداد.

وقالت المصادر إن "حريقا اندلع في مستودع للسلاح للقوات العراقية بمنطقة عويريج جنوب غربي بغداد ، ما أدى إلى سقوط قذائف هاون في مناطق الدورة والصحة وابو دشير".